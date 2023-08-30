الكناري يعلن إلغاء لقاءه الودي بسبب غياب المنافس!

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، عن الغاء لقاءها الودي، الذي كان مقررا أن ينطلق اليوم الأربعاء، بداية من الساعة 16:30، أمام الأولمبي الباجي.

وكشف إدارة الشبيبة، بأن سبب إلغاء اللقاء الودي، يعود إلى غياب المنافس لأسباب مجهولة، بعدما كان مقررا أن تلعب المواجهة بملعب “المركب الرياضي لا سيغال”.

كما أبرزت بأن المدرب يوسف بوزيدي، قرر تعويض الودية الملغاة بلقاء تطبيقي بين التشكيلة التي كان سيعتمد عليها اليوم ونظيرتها التي كان يحضر لإشراكها في ودية غد الخميس أمام جمعية باريانة التونسي.

موضحة في الأخير، بأن فريقها سيلعب 5 لقاءات ودية في إطار برنامج تربصه المقام بمدينة “طبرقة” التونسية، فيما ألغيت المواجهة الودية السادسة التي كانت مقررة اليوم أمام الأولمبي الباجي.