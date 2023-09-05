الكناري يواجه الإفريقي التونسي في أقوى اختبار ودي

ستكون تشكيلة شبيبة القبائل، عصر اليوم الثلاثاء، على موعد مع لعب أقوى لقاء ودي في إطار تربصها الجاري حاليا بتونس.

ويلتقي الكناري بداية من الساعة 16:30 بالنادي الإفريقي التونسي، على أرضية ملعب “شادلي زويتن”.

وتعد مواجهة اليوم فرصة للمدرب يوسف بوزيدي، من أجل الوقوف على المستوى الحقيقي لأشباله، لاسيما وأن الأمر يتعلق بأحد أبرز الأندية التونسية.

للإشارة فإن الشبيبة لعبت 4 لقاءات ودية خلال تحضيراتها بتونس، بينما تم إلغاء ودية الفريق أمام الأولمبي الباجي، بسبب غياب المنافس.