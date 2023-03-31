الكوكي: “لقاء الترجي مثل باقي اللقاءات والتركيز مفتاح الفوز”

رفض مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، تضخيم اللقاء الذي ينتظر فريقه غدا السبت، أمام مضيفه الترجي التونسي، برسم الجولة الـ 6 والأخيرة من مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وعلى هامش الندوة الصحفية الخاصة باللقاء، التي نشطها اليوم الجمعة. قال الكوكي: “مباراة الترجي مثل كل اللقاءات، سنحاول أن نكون في المستوى والبقاء في ديناميكية النتائج الايجابية”.

كما أكد الكوكي. بأن مباراة الغد، ستلعب على جزئيات صغيرة جدا، موضحا بأن التركيز سيكون هو أهم شيء ومفتاح تحقيق الفوز.

وفي الختام، أشار الكوكي، إلى أن شباب بلوزداد، وصل في 3 مناسبات متتالية إلى ربع نهائي رابطة الأبطال، ويبحث في النسخة الحالية على الذهاب بعيدا وختم: “كل منافسة نلعبها نذهب فيها بعيدا..نملك كل الامكانيات وثقتي كبيرة في اللاعبين”.