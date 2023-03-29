بالصور..وفد بلوزداد يغادر نحو تونس تحسبا لمواجهة الترجي

شدت تشكيلة شباب بلوزداد، ظهر اليوم الأربعاء، الرحال نحو تونس، تحسبا لمواجهة المضيف نادي الترجي التونسي.

ويلتقي “أبناء لعقيبة” بنظرائهم من “أبناء باب السويقة” يوم السبت المقبل. الفاتح من أفريل 2023، بملعب “رادس” بداية من الساعة 23:00. في قمة الجولة الـ 6 من دور مجموعات “التشامبينز ليغ”.

وبالرغم من أن المباراة شكلية باعتبار أن الشباب والترجي حسما تأهلهما إلى الدور ربع النهائي، إلا أن الرهان يبقى كبيرا لرفقاء القائد بوشار، الذين يبحثون عن الثأر من هزيمة الذهاب والتأهل في الصدارة.

للإشارة فإن الترجي يتواجد في صدارة المجموعات الرابعة، لدوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط، على بعد نقطة فقط من شباب بلوزداد قبل صدام اليوم.