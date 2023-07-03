الكوكي: “من حق إدارة بلوزداد التفكير في مستقبل الفريق”

أكد مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، أنه من حق إدارة النادي التفكير في مستقبل الشباب، وذلك، في تعليقه حول الأخبار التي تحدثت عن مباشرة الإدارة رحلة البحث عن مدرب جديد.

وفي تصريحات إعلامية أدلى بها اليوم الاثنين، بعد مثوله أمام لجنة الانضباط التابعة للرابطة، قال الكوكي: “كل إدارة حرة في التفكير في مستقبل فريقها.. إدارة بلوزداد محترفة ومن حقها أيضا التخطيط للمستقبل”.

وأضاف الكوكي: “الإدارة تعمل منذ أكثر من شهرين أو ثلاثة.. حتى في قضية الميركاتو من أجل حسم الاستقدامات مبكرا وهذا حق مشروع”.

أما بخصوص مستقبله، فرد الكوكي: “سنكمل البطولة وبعدها ستكون جلسة.. ربي يوفقهم (يقصد الإدارة) وأعلم أنهم يسعون نحو أمور إيجابية”.

مضيفا: “بعد لقاء الكأس كان هناك بعض التوثر والضغط والحسرة.. الآن أنا في حال جيد، سنكمل طريقنا نحو التتويج، ونحن مركزون على البطولة، وتنتظرنا خطوة للتتويح، ولا زلنا في الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المسطرة”.