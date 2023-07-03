الكوكي يكشف مادار بينه وبين أعضاء لجنة الانضباط

تحدث مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، عن ما دار بينه وبين أعضاء لجنة الانضباط، الذين استمعوا اليه الاثنين، بعد قرار إيقافه عقب أحداث نهائي كأس الجمهورية.

وأوضح الكوكي، في هذا الصدد: “لقد طلبوا مني تفسييرات، ومنحتهم إياها وبشكل خاص حول حصولي على انذارين”.

مضيفا في تصريحات إعلامية من مقر الرابطة: “هذا كل ما جرى وباقي الأمور أشياء صغيرة ليس ضروري الحديث عنها”.

وسئل التونسي، حول قضية مقاطعته لحفل تسليم الميداليات في النهائي، ورد: “هذا الموضوع تحدثت فيه كثيرا.. كنت ممنوعا من الصعود (طرد في اللقاء من طرف الحكم) وكنت موجودا في غرف تغيير الملابس ولم يناديني أحد”.