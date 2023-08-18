اللجنة الطبية للاتحاد الفرنسي تزيد الغموض حول قضية بن طالب

قررت اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تأجيل الحسم في ملف لاعب الخضر، ونادي أونجي، نبيل بن طالب.

واتفق بن طالب، مع مسؤولي ليل الفرنسي، على الانضمام إلى الفريق الصائفة الحالية، غير أن الصفقة تعطلت بسبب تسجيل بعض التحفظات لدى اجتيازه الفحص الطبي، مع انتشار أخبار تتحدث عن معاناته من مشاكل على مستوى القلب.

وكان مقررا أن تعلن اللجنة الطبية عن قرارها النهائي يوم الـ 15 أوت الجاري، غير أن ذات اللجنة قررت تأجيل الملف إلى غاية الـ 24 من ذات الشهر، حسبما أكده الصحفي الفرانكو جزائري “محمد توباش” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”.

وجاء خطوة اللجنة التابعة للاتحاد الفرنسي، لتزيد الغموض حول الحالة الصحية للدولي الجزائري، الذي يواجه مستقبلا مجهولا بسبب هذه القضية.