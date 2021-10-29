اللواء تلمساني يشرف على مراسم تسمية بعض المقرات في الناحية العسكرية الرابعة

أشرف قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء تلمساني عمر، أمس الخميس، على مراسم تسمية كل بعض المقرات العسكرية.

ويتعلق الأمر بكل من مقر المجموعة الفرعية 47 للإمداد باسم “المجاهد المتوفي قويدري الهاشمي”.

بالإضافة الى الكتيبة 408 الخفيفة للمشاة بئر أحمد بالقطاع العسكري ورڤلة والتي سميت بـ”الشهيد زنقي الطيب”.

وعرفت هذه المراسم حضور ضباط وإطارات الناحية وكذا أفراد من عائلات البطلين، والتي تم تكريمهما بهذه المناسبة.

ويأتي هذا في إطار تسمية المباني والمواقع التابعة لوزارة الدفاع الوطني وتزامننا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 678 للثورة التحريرية المباركة.