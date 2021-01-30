اللواء قايدي يشارك في إجتماعات للجنة الفنية المتخصصة بالدفاع والأمن للإتحاد الإفريقي

شارك اللواء محمد قايدي، اليوم السبت، في اجتماعات الدورة الاستثنائية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة بالدفاع والسلامة والأمن للإتحاد الإفريقي.

اللواء قايدي، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، شارك في هذه الإجتماعات ممثلا لوزير الدفاع الوطني.

ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عبر تقنية التحاضر المرئي، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

وجاءت هذه الإجتماعات الدورية الاستثنائية للجنة الفنية، المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن للاتحاد الإفريقي تحت الرئاسة الدورية لدولة جنوب إفريقيا.

وأضاف نفس البيان، أن هذا اللقاء الذي سبقه اجتماع لخبراء دول أعضاء الاتحاد الإفريقي، شهد حضور إطارات وضباط من مختلف الأسلحة، وأيضا ممثل عن وزارة الخارجية.

أين تمحورت جدول أعمال هذه الإجتماعات حول عقيدة هذا الاتحاد، وهذا بعمليات دعم السلم.

بالإضافة الى المبادئ والمقاربات الأساسية، الموجهة الرامية لترقية السلم والأمن والاستقرار عبر كامل القارة الإفريقية.