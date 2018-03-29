اللواء هامل يستقبل سفير مملكة اسبانيا بالجزائر

استقبل اللواء عبد الغني هامل، اليوم، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، سفير مملكة اسبانيا بالجزائر، سانتياغو كاباناس.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، العلاقات المتميزة بين البلدين وخاصة في المجال الأمني.

وسبل تطويرها في إطار تعاون أمني إقليمي متكامل، من خلال تبادل التجارب والخبرات في مجالات التدريب الأمني التخصصي والشرطة العلمية.

بهدف تطوير وتحيين المعارف والإرتقاء بأداءات أجهزة إنفاذ القانون.

وأكد المدير العام للأمن الوطني، على أن التحديات الأمنية المشتركة، تفرض استجابة موحدة وشاملة للإجرام على الصعيدين الدولي والإقليمي.

من خلال السعي إلى تطوير ميادين التعاون الشرطي وتبادل الخبرات على ضوء الشراكة الأمنية الثنائية المتميزة.

من جهته، أشاد سفير مملكة اسبانيا المعتمد بالجزائر، باحترافية الشرطة الجزائرية ودورها المحوري والرائد على المستوى الٌإقليمي والدولي.

كما أعرب عن استعداده لتطوير ميادين التعاون بين شرطة البلدين، مواكبة للتطورات والمستجدات الحاصلة في مجال الجريمة وسبل مجابهتها.