الليغ1 الفرنسية تتمنى تألق بلايلي في المولودية

نقل الحساب الرسمي للدوري الفرنسي “ليغ1” على “فيسبوك” اليوم الجمعة، خبر انتقال لاعب أجاكسيو الفرنسي السابق، يوسف بلايلي، إلى مولودية الجزائر.

وعلّق حساب “الليغ1” على صفقة بلايلي، قائلا: “بعد مسيرة حافلة في الدوري الفرنسي، يوسف بلايلي ينتقل إلى صفوف مولودية الجزائر”.

كما تمنى ذات المصدر، حظا موفقا للدولي الجزائري فيما هو قادم.

وانطلقت مسيرة بلايلي في فرنسا، موسم 2017-2018 بألوان أونجي، الذي لعب له 6 لقاءات فقط سجل خلالها 3 أهداف.

وبعد تجارب مختلفة بتونس والسعودية وقطر، عاد سنة 2022 إلى فرنسا من بوابة بريست، الذي لعب معه 19 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع اثنين، قبل أن ينتقل ذات الصائفة إلى أجاكسيو، أين سجل 6 أهداف وصنع 3 أخرى.