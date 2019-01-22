«المؤسسات العمومية لا تحترم القانون فيما يخص توظيف المعاقين»

العمل بالبطاقية الاجتماعية الخاصة بالمعوزين سبتمبر 2019.. الدالية:

«72 ألف منصب شغل استحدث عن طريق أونجام في 2018»

كشفت وزير التضامن والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أن القطاع بصدد استصدار البطاقية الاجتماعية الوطنية الخاصة بالفئة المحرومة.

والمعوزة خلال سبتمبر 2019، خصوصا وأن الأرقام التي ستقدمها المصالح المعنية خلال عملية توزيع الإعانات لهذه الفئة.

خلال شهر رمضان، ستمكن القطاع من إحصاء الفئات المعوزة، وتطهير القوائم من الدخلاء.

وأكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن والأسرة وقضايا المرأة، خلال نزولها ضيفة على فوروم الإذاعة الوطنية، أمس.

أنه تم رصد ما يقارب 67 مليار دينار، لتغطية حاجيات السنة الجارية من منحة التضامن.

مشيرة إلى أن ميزانية الدعم الاجتماعي وصلت نسبتها 21 من المئة، وهو ما يعادل 1772 مليار دينار موجهة للفئات المحرومة.

كشفت ممثلة الحكومة بقطاع التضامن الدالية، في هذا الصدد.

عن استصدار البطاقية الاجتماعية الوطنية الخاصة بالفئة المحرومة والمعوزة خلال سبتمبر 2019.

خصوصا وأن الأرقام التي ستقدمها المصالح المعنية خلال عملية توزيع الإعانات لهذه الفئة خلال شهر رمضان، ستمكن القطاع من إحصاء الفئات المعوزة.

عن طريق رقمنة قاعدة بيانات الخاصة بالفئات المعوزة للاستفادة من المنحة التضامن الجزافية وهي 3000 دينار.

قصد تطهير القوائم من الدخلاء وتوجيها لمستحقيها، في إطار ترشيد النفقات.

حيث ستيم إجبارية إحضار البطاقية الاجتماعية للاستفادة من إعانات مالية التي تقدمها الدولة لفئات المعوزة والمحرومة.

وقالت الدالية، إن الجزائر تحصي مليون معاق مستفيد من بطاقة الإعاقة 100 %، وأن ربع هذا العدد يستفيدون من منحة 4000 دينار.

وأعلنت الوزيرة بخصوص عملية القروض، أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر «أونجام».

منحت 47 ألف قرض مصغر قيمتها 10 مليار دينار لفائدة الشباب العاطل العمل.

كما أن هذا الجهاز سمح لأكثر من 50 ألف شاب من الاستفادة من القرض المصغر.

وقام بالاستثمار عن طريق «أونجام»، مما سمح بخلق 72 ألف منصب شغل خلال سنة 2018.

وانتقد وزيرة التضامن الدالية، تجاهل المؤسسات العمومية والخاصة، لقانون توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة 02/09.

بعد أن سجلت نسبة التوظيف لهذه الفئة في مختلف القطاعات الوزارية، بأقل من 1 من المئة، عدا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

التي فتحت مناصب شغل لفئة المعاقين بنسبة 1.02 من المئة.

وأيضا بالنسبة لقطاع التضامن الذي وظف أكثر من 3.4 من المئة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من أصل 28 ألف عامل بالوزارة.

وقالت المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن الدالية، إنه سيتم فتح مناصب عمل مكيفية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي مختلف القطاعات العمومية والخاصة.