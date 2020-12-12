المؤسسة الأمريكية من أجل الصحراء الغربية تطلب من ترامب التراجع عن قراره

طلبت رئيسة المؤسسة الامريكية من أجل الصحراء الغربية سوزان شولت في رسالة بعثت بها للبيت الأبيض من الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب التراجع عن اعترافه بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

ودعت ذات المؤسسة الرئيس المنتهية ولايته من الاعتراف بدلا عن ذلك من بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.

وكتبت رئيسة المؤسسة الامريكية من اجل الصحراء الغربية في مراسلتها لترامب وهي الرسالة التي تم توقيعها من رؤساء منظمات غير حكومية و نشطاء امريكيين ” نطلب منكم إعادة النظر في اعترافكم بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية ونطلب منكم إعادة النظر في اعترافكم بدلا من ذلك بالحكومة الشرعية للصحراء الغربية في إطار الجمهورية الصحراوية.

كما دعت الفائزة بجائزة سيول للسلام، الرئيس ترامب إلى “دعوة المغرب بدلاً من ذلك إلى إنهاء احتلاله غير الشرعي” للصحراء الغربية منذ عام 1975″.

وذكرت المنظمة بان محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية قد فندتا كلاهما مزاعم السيادة المغربية على أراضي الصحراء الغربية.