المترشح أحمد شوتري: “هذه أسباب عدم إيداعي ملف الترشح للرئاسيات”

كشف المترشح الحر أحمد شوتري، أنه صادف عدة عراقيل نغصّت عليه إيداع ملف ترشحه للرئاسيات بالرغم من جمع التوقيعات.

وأضاف شوتري في بيان له، أنه نوى المشاركة في الإستحقاق الرئاسي المزمع إجراؤه في 12 ديسمبر 2019 بشكل جاد.

وأشار إلى أنه إستوفى النصاب القانوني المطلوب في عملية جمع التوقيعات للدخول في الحملة الانتخابية لتحقيق جملة من الأهداف.

وأوضح شوتري، أنه لم يتمكن من إيداع ملف ترشحه لعدة أسباب أهمها التأخر في الإعلان عن نية الترشح لمدة أسبوعين كاملين.

بالإضافة إلى قلة الإمكانيات المالية، و الإصطدام القوي بالإدارة على مستوى البلديات في الكثير من الولايات.

وأضاف، أن بعض البلديات إنحازت لمرشحين دون آخرين، مما حرمنا من توقيعات الكثير من المؤيدين والأنصار خلال ثلاثة أسابيع.

وأفاد شوتري أنه تم جمع حوالي 37 ألف استمارة من خمسة وثلاثين ولاية غطينا منها 15ولاية كاملة وصلنا فيها إلى النصاب القانوني.

وأكد المترشح الحر، أن المشاركة في هذه العملية يمكن الإستفادة منها في الجولات القادمة، ولا يمكن اعتبار عدم المشاركة خسارة.

ووجّه كلمة للشعب الجزائري داعيا من خلالها إلى التحلي بمزيد من روح المسؤولية والوعي، والشعور بخطورة الوضع في الجزائر.

وكذلك الابتعاد عن اللامبلاة ونبذ روح الاتكال وانتظار التغيير بدون المساهمة فيه.