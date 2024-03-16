المجاعة تلوح بالأفق.. سوء التغذية في غزة غير مسبوق!

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم السبت، إن طفلا من كل 3 أطفال دون السنتين في شمال غزة يعاني من سوء التغذية.

وقالت الأونروا أن سوء التغذية ينتشر بسرعة بين الأطفال ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة.

وأشارت ذات الهيئة، إلى أن “المجاعة تلوح في الأفق”. حيث أن مستويات سوء التغذية بين الأطفال في شمال غزة مرتفعة للغاية.

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أفادت التقارير أن ما لا يقل عن 23 طفلا قد لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجفاف في شمال غزة.

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قال في تغريدة على منصة “إكس”: “إنه أمر مذهل. عدد الأطفال الذين تم الإبلاغ عن مقتلهم فيما يزيد قليلا عن 4 أشهر في غزة. أعلى من عدد الأطفال الذين قتلوا في 4 سنوات من الحروب في جميع أنحاء العالم مجتمعة”.

وأضاف لازاريني: “إن هذه الحرب هي حرب على الأطفال. إنها حرب على طفولتهم ومستقبلهم. أوقفوا إطلاق النار الآن من أجل الأطفال في غزة”.