المجلس الشعبي الوطني..دورة تكوينية حول إجراءات العمل التشريعي والبرلماني
ينظم المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء دورة تكوينية ثانية تخصص لموضوع “إجراءات العمل التشريعي والبرلماني”.
وفي بيان للمجلسـ اليوم الاثنينن يأتي ذلك تحت إشراف قاشي صليحة، نائب الرئيس المكلفة بالمهام المتعلقة بنشاطات الاتصال والثقافة والنشر والتكوين.
وفي هذا السياق، يتضمن جدول الأعمال مداخلتين، الأولى، يلقيها البروفيسور مسعود شيهوب، سيتعرض فيها لشرح الإجراءات التشريعية
انطلاقا من المراحل الأولى لإعداد النص التشريعي إلى غاية الصياغة الأخيرة.
والثانية تلقيها البروفيسور سليمة مسراتي، حيث ستقوم بشرح مفهوم آليات الرقابة، على غرارا الأسئلة الشفوية والكتابية
ولجان التحقيق وغيرها، لإظهار دورها في تفعيل العمل البرلماني.
للإشارة، فإن المجلس الشعبي الوطني كان قد نظم شهر أكتوبر من العام الماضي دورة تكوينية هي الأولى في هذه العهدة التاسعة.
حيث كان موضوعها “مسار إعداد ومناقشة قانوني المالية وتسوية الميزانية”.
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ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني
كما ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي الخميس الماضي، إجتماعا لمكتب المجلس .
وحسب تغريجة بوغالي على تويتر، فقج تم من خلال هذا الإجتماع، ضبط الجدول الزمني للأشغال التي ستستأنف ابتداء من 28 فيفري،
وكذا دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون على اللجنة المختصة و أيضا دراسة طلب تنظيم يوم برلماني.
بوغالي: القمة العربية بالجزائر ستكون نقلة نوعية للراهن العربي
كما أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إن القمة العربية والتي ستحتضنها الجزائر هذا العام،
ستكون نقلة نوعية للراهن العربي وإطلاق الأمل في مستقبل ملؤه الأمن والسلام والتنمية.
وشدد بوغالي، في كلمة له في افتتاح المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، بالقاهرة، على أن تحقيق السلم والأمن
في الفضاء العربي يقتضي مواصلة مكافحة الإرهاب ومسبباته بحزم وتجفيف منابع تمويله.
وكذا الجريمة المنظمة بكل أشكالها والتعاطي مع التغير المناخي وما ينجر عنه من آثار وخيمة على البيئة وازدياد شح المياه.
كما حذر رئيس المجلس، من خطورة ما يبث على الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من سموم وأكاذيب تستهدف مقومات المجتمعات العربية واستقرارها.