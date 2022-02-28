المجلس الشعبي الوطني..دورة تكوينية حول إجراءات العمل التشريعي والبرلماني

ينظم المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء دورة تكوينية ثانية تخصص لموضوع “إجراءات العمل التشريعي والبرلماني”.

وفي بيان للمجلسـ اليوم الاثنينن يأتي ذلك تحت إشراف قاشي صليحة، نائب الرئيس المكلفة بالمهام المتعلقة بنشاطات الاتصال والثقافة والنشر والتكوين.

وفي هذا السياق، يتضمن جدول الأعمال مداخلتين، الأولى، يلقيها البروفيسور مسعود شيهوب، سيتعرض فيها لشرح الإجراءات التشريعية

انطلاقا من المراحل الأولى لإعداد النص التشريعي إلى غاية الصياغة الأخيرة.

والثانية تلقيها البروفيسور سليمة مسراتي، حيث ستقوم بشرح مفهوم آليات الرقابة، على غرارا الأسئلة الشفوية والكتابية

ولجان التحقيق وغيرها، لإظهار دورها في تفعيل العمل البرلماني.

للإشارة، فإن المجلس الشعبي الوطني كان قد نظم شهر أكتوبر من العام الماضي دورة تكوينية هي الأولى في هذه العهدة التاسعة.

حيث كان موضوعها “مسار إعداد ومناقشة قانوني المالية وتسوية الميزانية”.

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