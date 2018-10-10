المجلس الشعبي الوطني يستقبل ممثلين عن مكتتبي عدل

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المجلس الشعبي الوطني يستقبل ممثلين عن مكتتبي عدل
بقلم مصطفى.ق

عقدت لجنة الإسكان والتجهيز بالمجلس الشعبي الوطني ، اليوم ، اجتماعاً، خصص للاستماع لممثلي مكتتبي عدل عن ولاية سطيف.

الاجتماع ترأسه برشيد يوسف رئيس اللجنة، ويدخل في إطار سلسلة لقائتها للتقصي على وضعية مكتتبي “عدل”.

حيث سجل اعضاء اللجنة انشغالات وتخوفات ممثلي المكتتبين ،سيما منها المتعلقة بوتيرة المشاريع والصعوبات التي تعرفها مختلف مراحل الانجاز.

وأكد رئيس اللجنة بأنه سيعمل جاهدا على نقل هذه الانشغالات إلى كل من مسؤولي الوكالة وكذا مسؤولي وزارة السكن.

حيث أثنى على روح التعاون والتجاوب الذي يبديه مسؤولي هذا القطاع وعلى رأسهم الوزير فيما يخص معالجة هكذا ملفات.


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