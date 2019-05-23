المجلس العسكري السوداني يلغي تجميد نشاطات النقابات المهنية

ألغى المجلس العسكري الانتقالي في السوادن، التجميد الذي كان مفروضا على نشاط النقابات والاتحادات المهنية في البلاد.

وبحسب بيان لجهاز إعلام المجلس العسكري، فإن القرار شمل النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي في السودان.

حيث أوضح البيان أنه “تم معالجة قرار تجميد التنظيمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن”.

وقال المجلس إن القرار جاء “التزاما بالمواثيق الدولية وتثبيتا للمكاسب التى يحققها تقلد السودانيين لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية”.

في حين إستنكرت قوى إعلان الحرية والتغيير هذا القرار، وإعتبرته قد إتخذ دون إستشارتها.

مشيرة إلى أن المستفيد الأول من هذا القرار الكيانات الموالية لنظام الرئيس السابق عمر البشير.

وتسود حالة من قلق والترقب حاليا على المشهد السياسي في السودان، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة سرعة التوصل لاتفاق.

وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، إضافة إلى قطع الطريق على أي طرف ثالث يسعى لإفشال أي تسوية.