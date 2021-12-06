المحكمة الإدارية تقضي بعدم شرعية انتخابات تجديد الفرع النظامي الجهوي لأطباء الجزائر

قضت المحكمة الادارية بالجزائر بعدم شرعية الانتخابات المتعلقة بالتجديد النصفي لأعضاء الفرع النظامي الجهوي لأطباء ناحية الجزائر.

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار “اونلاين” فقد أصدرت المحكمة الادارية بالجزائر بتاريخ 10 نوفمبر 2021، تحت رقم 01960/21 رقم الفهرس 04236/21.

وهذا في القضية القائمة بين وزارة الصحة والمجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب إلى جانب الفرع النظامي الجهوية لأطباء ناحية الجزائر والقاضي منطوقه

“القضاء بعدم شرعية الانتخابات المتعلقة بالتجديد النصفي لأعضاء الفرع النظامي الجهوي لاطباء ناحية الجزائر المنظمة 27 ماي 2021.”

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محكمة سيدي امحمد : إنطلاق محاكمة والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة

كما افتتح اليوم القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة

بعد تمت متابعته في قضايا فساد تتعلق بمنح إمتيازات غير قانونية للغير.

وستكشف المحاكمة عن طريقة المنح العشوائي وغير القانوني لأراضي البايلك لرجال الأعمال بولاية الجلفة. التي كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

هذا و يتابع والي السابق للجلفة ڨنفاف حمانة بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06 و التي تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة للغير

و تبديد اموال عمومية و إستغلال النفوذ و إساءة إستغلال الوظيفة.

وللتذكير ڨنفاف حمانة سبق وأودع رهن الحبس المؤقت بتاريخ 18 مارس الماضي بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد .

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