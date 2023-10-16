المدعي العام لمدينة نيس يوجه تهما خطيرة لعطال

وجّه المدعي العام لمدينة نيس الفرنسية، تهما خطيرة إلى الدولي الجزائري، ولاعب نادي نيس، يوسف عطال، لا لشيء سوى لأنه أعلن عن دعمه للفلسطينيين، في العدوان الذي يواجهنونه من طرف الصهاينة.

وبالرغم من أن لاعب الخضر، تقدم باعتذار عن المنشور الذي أطلقه عبر حسابه الشخصي على “أنستغرام” أول أمس، إلا أن هذا الاعتذار لم يكن كافيا ليجنبه، الحملة المسعورة التي شنها الفرنسيون في حقه.

وبعد رئيس بلدية نيس ونظيره في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، جاء الدور هذه المرة على المدعي العام لمدينة الجنوب الفرنسي.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن المدعي العام بمدينة نيس، قرر فتح تحقيقا أوليا ضد يوسف عطال، بتهم الدعوة إلى الإرهاب والتحريض العلني على الكراهية أو العنف على أساس دين معين.