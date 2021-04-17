المدير العام للجمارك يأمر بالمعالجة الآنية للحاويات لتفادي تكدسها بالموانئ

أعاب اليوم المدير العام للجمارك نورالدين خالدي خلال زيارته لميناء وهران تكدس الحاويات بالمنشأة، حيث تتواجد 1588 حاوية مكدسة بميناء وهران.

وشدد ذات المسؤول على ضرورة المعالجة الفورية لتدفق البضائع مدة طويلة تتجاوز الخمسة.

ودعا ذات المسؤول إلى ضمان فعالية الرقابة الجمركية المبنية على أساس تسيير المخاطو مع جعل الموانئ البحرية مناطق عبور وليس لتخزين الحاويات.

كما أشار خالدي إلى أن الموانئ تعيش إشكالية تسيير ويجب تدارك الوضع والرفع من مستوى الأداء الجمركي خاصة مع فتح التجارة الخارجية ودخول مجال التصدير.

ووجه خالدي تعليمات صارمة من اجل استغلال الامتيازات التي توفرها الأنظمة الجمركية لتسهيل تدفق البضائع عبر الموانئ بعد تسوية وضعياتعا القانونية في آجالها.

فيما اشار الي إمكانية استحداث مناطق للجمركة خارج الميناء لمرافقة وتخفيف الضغط على مؤسسات الميناء لكن بشرط ان تكون مسيّرة من طرف الدولة.

علما ان المدير العام للجمارك نورالدين خالدي وقف خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى وهران بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك على الأداء الجمركي بميناء وهران.

خصوصا ما تعلق منها بالمعالجة الجمركية للبضائع وتجسيد التسهيلات الجمركية بالتنسيق مع كافة الشركاء الفاعلين الخاصة بالتجارة الخارجية.