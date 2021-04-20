المدير العام لوكالة “عدل” يشدد على ضرورة تسليم السكنات في الآجال المحدّدة

ترأس فيصل زيتوني المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل اليوم الثلاثاء، إجتماعا تقييما لتقدم المشاريع خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وعن تقدم المشاريع المنطلقة في سنة 2020. وخصص هذا الإجتماع للمديرية الجهوية لوكالة عدل الجزائر غرب، حيث حضره المدير العام المساعد المكلف بمتابعة مشاريع عدل والمدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر غرب وعدد من المدراء المركزيين بوكالة عدل.

وبعد أن إستمع المدير العام إلى عرض شامل عن مشاريع عدل التي تشرف على متابعتها المديرية الجهوية الجزائر غرب، دعا المدير العام بضرورة الإلتزام بالتعليمات التي أسداها خلال لقاءاته السابقة، وإحترام آجال تسليم السكنات المزمع توزيعها خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية .

كما وجه المدير العام تعليمات صارمة لرفع العراقيل التي تعترض تقدم في عدد من المشاريع منها بولاية المدية وعين الدفلى وتيبازة والبليدة وبالمدينة الجديدة سيدي عبدالله، داعيا إلى تنصيب شركات مناولة خاصة في المشاريع التي تعرف تقاعس من طرف شركات الإنجاز .

من جهته ألزم رؤساء المشاريع و مدراء المشاريع الولائيين ومكاتب الدرسات بضرورة التنسيق مع مؤسسات الإنجاز، وسونلغاز ومدريات التعمير والهندسة المعمارية ومصالح المدينة الجديدة بسيدي عبدالله وبوينان لتفادي التأخر في الإنجاز، كما دعا الى تكثيف الرقابة الدورية للأشغال بهدف الحفاظ على جودة و نوعية الإنجاز وفقا لما يمليه دفتر الشروط .