المسيلة: وصول الشحنة الثانية من مولدات الأوكسجين لفائدة مستشفيات الولاية
بقلم سفيان قوادري
علمت النهار اونلاين، من مصادر مقربة أن الشحنة الثانية لمولدات الأوكسجين لولاية المسيلة منتظرة صبيحة الغد في مستشفيات الولاية حيث ستشمل الشحنة الثانية 3 مولدات سيستفيد منها كل من مستشفى بن خناثة الدواحي ببن سرور و رزيق البشير ببوسعادة و مستشفى الزهراوي بعاصمة الولاية.
هذا و قد ارتفع عدد المولدات التي استفادت منها مستشفيات المسيلة إلى 8 مولدات بعد الشحنة الأولى التي تم تركيبها الأسبوع الماضي.
و تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الزهراوي تم اقتناء المولد الخاص به من طرف المستثمر إسماعيل ديلمي أما مستشفى بوسعادة تكفل به رجل الأعمال والي عبد الحميد و المولد الخاص بمستشفى بن سرور تم اقتناؤه بتبرعات المحسنين و المواطنين.
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