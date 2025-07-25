المسيلة.. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشلال

تدخلت مصالح الحماية المدنية بالشلال، مدعومة بالوحدة الرئيسية للمسيلة، عصر اليوم، لإسعاف ضحايا حادث مرور خطير وقع بالمخرج الشمالي لمدينة الشلال على مستوى الطريق الوطني رقم 45.

الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 10 و52 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد قامت فرق الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان، قبل نقل المصابين إلى مستشفى المسيلة لتلقي العناية الطبية.