 المفوض العام للأونروا: قطع الإتصالات في غزة ادى الى انهيار النظام المدني 

أكد المفوض العام للأونروا، اليوم الإثنين، ان النظام الحالي الذي يسمح بدخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح مهدد بالفشل.

وصرح ذات المتحدث: ” نحن بحاجة إلى وقف إنساني آني لإطلاق النار من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة وضمان استمرار دخولها”

من جانب اخر، أوضح المفوض العام للأونروا،أن قطع الاتصالات أدى إلى تسارع انهيار النظام المدني في قطاع غزة.

وأضاف هذا الأخير، أن المزيد من الانهيار في النظام المدني سيجعل من الصعب للغاية إن لم يكن من المستحيل أن تستمر الأونروا في عملياتها.