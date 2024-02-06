المقاومة الإسلامية في لبنان  تستهدف ثكنة “راميم” بصاروخ “بركان”

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، استهداف مواقع عسكرية وتجمعات لجنود قوات الاحتلال الصهيوني عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وحسب بيان حزب الله، فلقد تم استهداف مواقع “السمّاقة” و”الرمتا” و”‏رويسات العلم” في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ومقر قيادة كتيبة “بيت هيلل” التابع للّواء الصهيوني الإقليمي الشرقي “769”.

وأكدت بيانات المقاومة أنّ الاستهدافات تمّت بالأسلحة المناسبة والصاروخية، مشيرة إلى تحقيقها إصاباتٍ مباشرة.

وفي بيان اخر لحزب الله، فلقد تم استهداف موقع “‏المرج” وانتشاراً لجنود الاحتلال في محيطه بالقذائف المدفعية، محققين اصابات مباشرة.

واستهدفت المقاومة، في وقت سابق هذا اليوم، ثكنة “راميم” بصاروخي بركان وأصابوها إصابة مباشرة.‏