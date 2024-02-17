المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع عسكرية مختلفة وتجمّعات جنود الاحتلال

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، استهداف مواقع عسكرية مختلفة وتجمّعات لجنود الاحتلال، عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وحسب بيان “حزب الله”، فلقد تم استهداف موقع “راميا” بالأسلحة المناسبة، وحقّقت فيه إصابات مباشرة.

كما استهدفت المقاومة اللبنانية، التجهيزات التجسسية في موقع “بركة ريشا” بالأسلحة المناسبة، واستهدفت انتشارا ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع “الضهيرة” بالأسلحة الصاروخيّة، وحقّقت فيه إصابات مباشرة.

وفي بيان اخر، اعلن “حزب الله”، استهداف موقع “السمّاقة” في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخيّة، بالإضافة الى استهداف موقع “رويسات العلم” في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وثكنة برانيت بصاروخ “فلق 1″، وحقّقوا فيهما إصابات مباشرة.