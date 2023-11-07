المقاومة الفلسطينية تقصف بعشرات قذائف الهاون قوات متوغلة بغزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت “تل أبيب” برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وقالت كتائب القسام في بيان لها، “إنها تدك قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون.”

وقد تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 15 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون، كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال. حسب تصريح الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة .

ومن جهتها، أفادت القناة 12 العبرية بسقوط صواريخ أطلقت من غزة بالبحر قبالة تل أبيب تزامنا مع خطاب وزير الدفاع الصهيوني يواف غالانت منذ حين.