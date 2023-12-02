المقاومة تستهدف ناقلتي جند للجيش الصهيوني شمال غزة بقذائف “الياسين 105”

أعلنت كتائب عز الشهيد عز الدين القسام استهدافها اليوم جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة “الياسين 105” في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى، وحققت فيها إصابة مباشرة.

كما إستهدفت المقاومة ناقلتي جند للجيش الصهيوني شمال مدينة غزة بقذائف “الياسين 105”.

وتمكن مجاهدوا كتائب القسام من استهداف أحد جنود الاحتلال شمال مدينة غزة، وإصاتبة إصابة مباشرة.

وكانت قد تمكنت منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم من استهداف دبابة صهيونية بعبوة “شواظ”. ما أدى إلى إحداث عدة انفجارات بداخلها وتدميرها بالكامل.

كما إستهدف مجاهدوا القسام برج دبابة أخرى بقذيفة “الياسين 105″، واستهدفوا منزلاً تواجد فيه عدد من جنود العدو بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وذلك في منطقة الشيخ رضوان. بالإضافة إلى إستهداف تحشدات للعدو في منطقة “كيسوفيم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.