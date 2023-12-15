المقاومة تعلن تدمير ناقلة جند صهيونية وإصابة طاقمها بخانيونس
أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة العمل الفدائي ومقتل وإصابة طاقم الناقلة واغتنام عتاد الجنود القتلى بمدينة خانيونس.
وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة استهدافها 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف الياسين 105 و الـp29 شرق مدينة خانيونس.
وكشف الناطق العسكري باسم المقاومة الإسلامية “أبو عبيدة”، اليوم، استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية صهيونية.
وأضاف ابو عبيدة، أن مجاهدي المقاومة يقاتلون قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة ومدعومة بالطائرات.
مشيرا الى ان الإدارة الأمريكية تسير جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى.
وكشف ذات المتحدث، أن مجاهدي القسام استخدموا قذائف مضادة للتحصينات لدك المباني فوق رؤوس جنود الاحتلال.
واكد “ابو عبيدة”، أن بعد كل عملية كانوا يرصدون صرخات جنود الاحتلال الهستيرية ومحاولات الإنقاذ عبر الآليات والمروحيات.