المقاومة تعلن تدمير ناقلة جند صهيونية وإصابة طاقمها بخانيونس 

أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة العمل الفدائي ومقتل وإصابة طاقم الناقلة واغتنام عتاد الجنود القتلى بمدينة خانيونس.

وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة استهدافها 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف الياسين 105 و الـp29 شرق مدينة خانيونس.