المقاومة تقضي على 8 جنود صهاينة في بيت حانون

أعلن تلفزيون الأقصى التابع لحركة المقاومة الفلسطينية عن القضاء على 8 جنود صهاينة شمال قطاع غزة .

وحسب ما نقله تلفزيون الأقصى، فإن العملية تمت إثر استهداف مبنى في بيت حانون تجمع داخله قطعان الصهاينة.

وأوضح المصدر نفسه، بأن كتائب الأقصى استدرجت الجنود الصهاينة إلى داخل المبنى قبل قصفه.

وتخوض المقاومة معارك عنيفة مع قوات الاحتلال التي تحاول التوغل في قطاع غزة من عدة محاور، حيث تمكنت في وقت سابق من اليوم من تدمير عدد من آلياتها والقضاء على أحد جنودها من مسافة صفر.

وللإشارة، ارتكبت قوات الاحتلال اليوم مجزرة جديدة في مخيم جباليا في قطاع غزة، حيث بلغ العدد الأولي لضحايا هذه المجزرة بـ 400 بين شهيد وجريح.