الملكة إليزابيث بقصة شعر جديدة.. تتخلى عن العصى وتركب الخيل

عادت الملكة إليزابيث الثانية إلى ركوب الخيل، بعد أيام من رؤيتها تقف دون الاستعانة بالعصا الخاصة بها، حيث اضطرت منذ 9 أشهر إلى الإبتعاد عن هوايتها المفضلة بطلب من الأطباء.

وحسب صحيفة “The Sun” البريطانية، فإن الملكة عادت إلى الاستمتاع بركوب الخيل وكانت تبدو سعيدة جداً.

وكانت الملكة البالغة من العمر 96 عاماً تعاني صحياً من العديد من المشكلات، جعلتها تتغيب عن مناسبات مهمة جداً قبل الاحتفالات باليوبيل البلاتيني.

كما اعتمدت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مؤخراً تصفيفة شعر جديدة، حيث ظهرت بإطلالة مختلفة بعد سنوات من الظهور بشعرها المصفف للخلف.

وبدا أن الملكة لم تغير التصفيفة فقط، بل أيضاً ظهر شعرها أقصر بشكل ملحوظ من الخلف وعلى الجانبين.

كما تخلت الملكة عن العصا التي اعتمدت عليها كثيراً مؤخراً للوقوف والمشي، واختارت فساتين صيفية ملونة بألوان مبهجة ومطبعة بشكل مميز.

وقامت الملكة بعدة لقاءات رسمية هذا الأسبوع، ظهرت خلالها بصحة جيدة ونشاط لافت.

وكان الظهور الأول لها خلال زيارة رئيس أساقفة كانتربري في قلعة وندسور، في يوم الثلاثاء المنصرم.

وجاء هذا التكريم لتهنئة الملكة على احتفالها مؤخراً باليوبيل البلاتيني، أي مرور 70 عاماً على إعلانها ملكة لبريطانيا.

أما اللقاء الثاني فجمعها بمارغريت بيزلي، حاكمة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، في قلعة وندسو.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp