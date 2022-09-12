الملك تشارلز الثالث: والدتي أفنت حياتها في خدمة بريطانيا وسأمشي على خطاها

قال الملك تشارلز الثالث، اليوم الاثنين، إن الملكة إليزابيث الثانية أفنت حياتها في خدمة بلدها وحافظت على نظام الملكية الدستورية.

وأضاف في كلمة أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات “الملكة الراحلة كانت مثالا لكل من عاصرها. تفانت لشعبها وأمتها، حافظت على مبادئها بفناء وشكلت مثالا لخدمة العامة”.

وقال الملك تشارلز الثالث “تقاليدنا الديمقراطية عريقة وأصيلة، والبرلمان البريطاني هو الأداة الحية لديمقراطيتنا. من خلال مشورتكم أتمنى أن أمشي على خطى والدتي”.

وسيشارك الملك تشارلز أيضا كبار أفراد العائلة المالكة في صلوات ليلية بكنيسة سانت جايلز. حيث سيسجى النعش قبل نقله إلى لندن يوم الثلاثاء.

ومنذ وفاة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما في قلعة بالمورال. تم وضع سلسلة من الخطط المصممة بعناية للحداد على الملكة التي اعتلت عرش بريطانيا لأكثر من 70 عاما.

وسيتمكن الآلاف من المعزين من المرور أمام نعش الملكة إليزابيث على مدار الساعة من مساء الأربعاء. حتى وقت مبكر من يوم جنازتها.

ومن المتوقع أن يلقي مئات الآلاف من الأشخاص نظرة الوداع على أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش. قبل جنازتها الرسمية يوم 19 سبتمبر والتي سيحضرها زعماء العالم.