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الرياضة

المنتخب الأولمبي يبحث عن تأهل مبكر إلى “كان” 2023

بقلم محمد.ل
المنتخب الأولمبي يبحث عن تأهل مبكر إلى “كان” 2023
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يستقبل المنتخب الوطني الأولمبي، سهرة اليوم الجمعة، نظيره الغاني، لحساب ذهاب الدور الثالث والأخير من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وستنطلق المواجهة التي سيحتضنها ملعب 19 ماي 56 بعنابة، سهرة اليوم الجمعة. في حدود الساعة 22:00.

ويسعى أولمبيو الخضر. لتحقيق انتصار بفارق مريح، يقربهم من التأهل إلى نهائيات “كان” فئة أقل من 23 سنة المقرر إجراؤها بالمغرب السنة الجارية، قبل موقعة الإياب المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل. بكوماسي الغانية.

يذكر أن أشبال ولد علي، كان مقررا أن يواجهوا المنتخب الإثيوبي، ضمن الدور الثاني المكرر، إلا أن الفريق الإثيوبي قرر الانسحاب، ليواجه “الخضر” بذلك في الدور الثالث والأخير منتخب غانا.

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