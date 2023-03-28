المنتخب الأولمبي يتحدى غانا لخطف تأشيرة كان 2023

يحل المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفا على ملعب “بابا يارا سبور” بكوماسي الغانية، تحسبا لمواجهة المنتخب المحلي.

وتندرج المواجهة القوية بين الخضر و”البلاك ستارز” المرتقب انطلاقها عند الساعة الـ 17:00، ضمن إياب الدور الأخير من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 لذات الفئة.

وكانت مواجهة الذهاب التي احتضنها ملعب 19 ماي 56 بعنابة، يوم الجمعة الماضي قد انتهت بنتيجة التعادل الايجابي بهدف لمثله.

وعليه فإن الفريقان سيحتكمان إلى ضربات الترجيح مباشرة في حال انتهاء مباراة اليوم بنفس النتيجة، أما في حال التعادل السلبي فستحسم غانا تأهلها إلى “كان” 2023 المقرر إجراؤها بالمغرب، فيما سيتأهل الخضر في حال التعادل بأكثر من هدف.

وبالعودة إلى المباراة التي سيديرها الحكم الغيني “يونوسا تاويل كامارا” فسيدخلها أشبال المدرب ولد علي، بنية الفوز من أجل ضمان تواجدهم في العرس الإفريقي والاحتفاظ بآمال التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن المنتخب الأولمبي سيرتدي القميص الأخضر بينما سيرتدي نظيره الغاني، القميص الأبيض، حسبما أسفر عليه الاجتماع التقني الذي جرى مساء أمس الاثنين.