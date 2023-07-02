المنتخب العراقي يرغب في مواجهة الخضر وديا

كشفت تقارير صحفية عراقية اليوم الأحد، بأن منتخب بلادها يرغب في لعب مباراة ودية أمام المنتخب الوطني الجزائري.

وفي هذا الصدد، كشفت وكالة “المعلومة” بأن وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع، دعى نظيره عبد الرحمن حماد، إلى إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين في العراق. على هامش تواجده في الجزائر تحسبا للألعاب العربية.

وأوضح ذات المصدر، نقلا عن بيان للجنة الأولمبية الوطنية العراقية تحصلت عليه وكالة “المعلومة” بأن الوزيران بحثا تعزيز التعاون المشترك في المجالين الشبابي والرياضي.

مضيفا: “وجه المبرقع الدعوة لمنتخب الجزائر لكرة القدم للعب في العراق، وما زالت حلقة التواصل مستمرة مع الأشقاء في الجزائر، لبحث آخر الإضافات والتحضيرات قبيل إنطلاق البطولة”.