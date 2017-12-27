المنتخب الوطني لكرة اليد يفوز في أول ودية له بصربيا

فاز المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد (أكابر رجال)، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعته بنادي بارتيزان بلغراد بصربيا، بنتيجة 38-30.

وتدخل هذه المباراة ضمن التحضيرات التي يجريها الخضر بصربيا استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2018 المقررة بالغابون ما بين 18و28 جانفي.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب الوطني لكرة اليد مبارياته الودية التي تدخل ضمن هذا التربص، الجمعة المقبل بمواجهة المنتخب السعودي.

وبعد مواجهة السعودية وديا، سيضع المدربين صفيان حيواني ومحمد الصغير، آخر الروتوشات على التشكيلة قبل ختام التربص يوم 31 ديسمبر.