المنتخب الوطني لمبتوري الأطراف يواجه نظيره الغاني في نصف نهائي “الكان”

سيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم مبتوري الأطراف، منافسه المنتخب الغاني، في إطار الدور النصف النهائي لكأس أمم إفريقيا.

والجارية وقائعها بمصر، في الفترة الممتدة ما بين الـ 18 والـ 27 ماي الجاري.

وسيواجه زملاء القائد عبد الرؤوف أوشن، المنتخب الغاني، الفائز بدور في مواجهة ربع النهائي أمام المنتخب التنزاني، غدا السبت.

وفي حال تأهل المنتخب الوطني لمباراة النهائي، فسيواجه الفائز من مواجهة النصف النهائي الثانية، التي ستجمع بين المغرب وليبيريا، يوم الإثنين المقبل 27 ماي.

يجدر الإشارة، ضمن المنتخب الوطني لمبتوري الأطراف تأهله لكأس العالم 2026 التي ستجرى وقائعها بـكوستاريكا.