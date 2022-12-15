المنصة الرقمية للمستثمر: تسجيل 233 مشروعا

كشف أحمد بريشي مدير الشباك الموحد والمشاريع الكبرى والإستثمارات الأجنبية بالوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، أن المنصة الرقمية للمستثمر التي تم إطلاقها منذ شهرين تقريبا عرفت إقبالا معتبرا من قبل المتعاملين الإقتصاديين الذين عرفوا عن أنفسهم و سجلوا مشاريعهم.

وقال أحمد بريشي، خلال لقاء حول القانون الجديد للإستثمار، نظّم على هامش الطبعة الـ30 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض “سافكس”، أن هذه المنصة التي أطلقها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في 20 أكتوبر الأخير سجلت حوالي 233 مشروعا عبر البلاد.

وأضاف بريشي، أن إقبال المتعاملين الإقتصاديين على تسجيل مشاريعهم على هذه المنصة متزايد. مشيرا إلى أنه من المؤكد أن يرتفع عدد المشاريع مع نهاية السنة. بما أن عديد المستثمرين قد أنشئوا حسابات على المنصة و بالتالي مرشحين لتسجيل مشاريعهم قريبا.

كما أكد بأن هذه الإستثمارات التي تندرج في فئة المشاريع الكبرى تخص بشكل أساسي. قطاعات التعدين و الصناعات الغذائية والصناعة الكيميائية. أما فيما يخص الشبابيك المحلية فإن جميع القطاعات معنية تقريبا.

وأوضح بريشي، أن هذا النص القانوني جاء ليجعل الفعل الإستثماري أكثر سهولة. وإرساء الاستقرار على مناخ الأعمال و وضع حد للعراقيل التنظيمية التي تقف وراء الإنسدادات التي يعرفها الاقتصاد الوطني.

من جانبها أشارت المديرة العامة لترقية الإستثمار بوزارة الصناعة جوهر حاج، إلى أن قانون الإستثمار يستند إلى إطار إستراتيجي للتنمية الاقتصادية. مضيفة أن الإطار الاستراتيجي يعتبر صلب و شامل و وتضامني لإرساء نظام بيئي جذاب.

كما أشارت إلى أن الجزائر أضحت بفضل هذا القانون بلدا جذابا على المستوى الاقتصادي. مع التأكيد على ضرورة ان يكثف جميع المتدخلين من الجهود من أجل بعث هذه الجاذبية بشكل أكبر.

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