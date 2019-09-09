الموافقة على محاورة رجل أعمال تونسي ترشح للانتخابات من داخل السجن

منحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، رخصة لقناة تونسية بإجراء حوار مع مترشح للرئاسيات رغم أنه موجود داخل السجن.

وحسب مراسلة وجهتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي هيئة مستقلة تشرف على تنظيم ومراقبة الانتخابات في تونس، إلى قناة الحوار التونسي، فإنه تقرر الإذن لها بإجراء حوار تلفزيوني مع المترشح نبيل القروي، داخل سجنه.

واعتمدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قرارها على مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، مثلما ينص عليه القانون.

ويتواجد نبيل القروي وهو رجل أعمال يمتلك مجمع “قروي أند قروي” وقناة “نسمة” في السجن منذ تاريخ 23 أوت الماضي.

وحتى الوقت الذي اعتمدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشح القروي، لم يصدر بعد أي حكم ضده، يجرده من حقوقه المدنية.

ويواجه القروي تهما بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، بعدما قامت منظمة غير حكومية تحمل اسم “أنا يقظ” بمتابعته قضائيا.

وكان نبيل القروي قد ترأس منذ بداية الصيف حزب “قلب تونس” الذي قرر خوض غمار الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقد رشح حزب “قلب تونس” القروي للرئاسيات، فيما أعلن عن قوائم بأسماء مرشحين للتشريعيات في 33 دائرة انتخابية.