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الرياضة

المولودية تتعاقد مع المحضر البدني لسيدات نيم الفرنسي لكرة اليد

بقلم النهار أونلاين
المولودية تتعاقد مع المحضر البدني لسيدات نيم الفرنسي لكرة اليد
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تعاقدت إدارة مولودية الجزائر، رسميا مع المحضر البدني السابق، لسيدات نيم الفرنسي لكرة اليد “أوليفييه مارتينيز”.

وبالرغم من أن إدارة العميد، لم تكشف عن التحاق الفرنسي أوليفييه مارتينيز، بالعارضة الفنية للفريق، إلا أن المحضر البدني الجديد، نشر صورة من تربص الفريق برين الفرنسية رفقة المدرب بوميل.

وأرفق المحضر البدني الفرنسي مارتينيز، الذي سيخلف مواطنه “فرانك بلان” الصورة بعبارة “مغامرة جديدة.. مشروع جديد، موسم جديد”.

وهي الصورة التي أعاد نشرها مدرب المولودية باتريس بوميل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

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