المولودية تختتم تربص “رين” بلقاءين وديين

ستكون تشكيلة مولودية الجزائر، مساء اليوم الأربعاء، على موعد مع لعب لقاءين وديين، قبل 24 ساعة عن اختتام تربصها المقام بمدينة “رين” الفرنسية.

وكشفت إدارة العميد، في منشور عبر صفحة النادي على “فيسبوك” بأن رفقاء بلايلي، سيواجهون أكاديمية “بيتروس فلو” الفرنسية، في لقاء مزدوج.

وأفاد ذات المصدر، بأن المباراة الأولى ستنطلق في حدود الساعة 16:30. تليها المواجهة الثانية بداية من الساعة 18:30.

إلى ذلك، قرر المسؤول الأول عن العارضة الفنية للمولودية، باتريس بوميل. منح لاعبيه فرصة للاسترجاع من خلال برمجة جولة في أرجاء مقر التربص بـ”قصر بوا غي” صبيحة اليوم الأربعاء.