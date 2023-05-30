المولودية تستقبل خنشلة في صدام بـ 6 نقاط

تستقبل تشكيلة مولودية الجزائر، عصر اليوم الثلاثاء، نظيرتها من اتحاد خنشلة، في افتتاح لقاءات الجولة الـ 24 من المحترف الأول، التي ستستمر غدا الأربعاء.

وبالرغم من أن المباراة التي ستنطلق بداية من الساعة الـ 16:00، بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء، ستعرف غياب الجمهور. بداعي العقوبة المسلطة على المولودية، إلا أنها تعد بالكثير من الإثارة والندية، بالنظر إلى أهمية نقاطها.

وتتواجد المولودية في المركز الثالث للترتيب العام برصيد 36 نقطة ولقاء متأخر، وعلى بعد نقطة وحيدة فقط، من منافسها اتحاد خنشلة.

وعليه فإن صدام اليوم سيكون بـ 6 نقاط. والفوز يبقى ضروريا خاصة بالنسبة لأصحاب الديار. الذين يراهنون على إضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيدهم يضيقون بها الخناق على الوصيف شباب قسنطينة بـ 43 نقطة. وتعزز حظوظهم في ضمان مركز قاري الموسم المقبل.