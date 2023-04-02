المولودية تشكر سكان الشلف والمدن المجاورة

وجهت إدارة مولودية الجزائر، شكرا خاصا إلى جميع سكان مدينة الشلف والمدن المجاورة. على حفاوة الاستقبال، الذي حظي به الفريق وأنصاره. يوم الجمعة الماضية، بمناسبة لقاءه أمام جمعية الشلف.

وفي بيان نشرته فجر اليوم الأحد، عبر حسابها على “فيسبوك”. أشادت أسرة العميد بكرم وجود سكان ولاية الشلف وكل المدن المجاورة: “خاصة موائد الإفطار التي خصصت لجماهير العميد”.

مبرزة بأن ما عاشه النادي وأنصاره يؤكد التلاحم الكبير بين الجزائريين في هذا الشهر العظيم.

كما نوهت إدارة المولودية بتعامل مسؤولي المركب الرياضي “محمد بومزراق” مع التوافد الكبير لأنصارها. أين تم تخصيص مدرج إضافي لاستيعاب كل الأنصار الذين لم تسعهم المدرجات المخصصة للزوار.

ولم تفوت أيضا إدارة المولودية، الفرصة من أجل الإشادة بـ”الشناوة” وختمت: “أنصارنا أكّدوا وفاءهم للمرة الألف بتنقل كبير في عز شهر الصيام، فبرافو أنصار “العميد” ودمتم تاجا لأكبر كيان رياضي في الجزائر.”