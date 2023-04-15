المولودية تواجه الشلف والأربعاء وديا

قرر مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، برمجة مواجهتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية، من أجل شحن أشباله بشكل جيد لاستئناف البطولة المقررة يوم الـ 5 ماي المقبل.

وأعلنت إدارة المولودية. بأن المدرب باتريس بوميل، تفقد صبيحة اليوم السبت، رئيس مجلس الإدارة حكيم حاج رجم أرضية ميدان ملعب “سالم مبروكي” بالرويبة.

مبرزة في بيان لها على صفحة النادي، بأن الخرجة التفقدية. جاءت تحسبا لبرنامج المباريات الودية التي سيخوضها العميد. بداية بمواجهة جمعية الشلف يوم الـ18 من شهر أفريل الجاري، ثم أمل الأربعاء يوم الـ28 من ذات الشهر.