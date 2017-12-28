النفط يقترب من أعلى مستوى منذ منتصف 2015

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس بدعم بيانات قوية من الصين في ظل نشاط تداول هزيل قبيل عطلة نهاية العام.

ويقول متعاملون إن أوضاع السوق تشير إلى تقلص الفجوة بين العرض والطلب نسبيا بسبب تخفيضات الإمدادات الحالية.

وارتفع خام غرب تكساس 18 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمائة إلى 59.82 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لمزيج برنت 24 سنتا أو ما يعادل 0.4 في المئة إلى 66.68 دولار للبرميل.

ويقول متعاملون إنّ ارتفاع الأسعار جاء بعد أن نشرت الصين حصصا استيرادية قوية لعام 2018 .

ممّا قد يؤدي إلى بلوغ مشتريات أكبر مستورد للنفط في العالم مستوى قياسيا آخر.

كما لقيت أسعار الخام دعما أيضا في تعطل إمدادات في ليبيا وبحر الشمال.