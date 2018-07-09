النفط يلامس 78 دولارا للبرميل ..وسط شُح المنتوج

ارتفعت أسعار النفط الإثنين، مع تركيز المستثمرين على شح المعروض في السوق بعد بيانات صدرت أواخر الأسبوع الماضي.

تُظهر تراجع مخزونات الخام الأميركية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات.

وزاد خام القياس العالمي برنت 49 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 77.60دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت غرينتش.

وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 74.14 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت الخميس المنصرم، أن مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الأميركية الآجلة في كاشينغ بولاية أوكلاهوما .

انخفضت لأدنى مستوى في 3 سنوات ونصف السنة، ونشرت البيانات بعد يوم من موعدها المعتاد بسبب عطلة عامة في 4 جوان.

وفي الشهر الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين من خارجها على زيادة محدودة في الإنتاج.

لكبح صعود أسعار النفط، التي بلغت في الآونة الأخيرة أعلى مستوياتها في 3 أعوام ونصف العام.

وستبدد زيادة الإمدادات أثر بعض تخفيضات الإنتاج التي طبقتها “أوبك” وغيرها من كبار المنتجين في مطلع 2017.

لتضع نهاية لتخمة استمرت سنوات.