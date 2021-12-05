النهار تلتقي “مول القشابية” الذي هز الجزائريين.. وهذه قصة البرتقال الذي وزعه على أفراد الجيش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، يظهر فيه أحد الباعة يلقي البرتقال على موكب أفراد الجيش الوطني الشعبي.

اقتربت النهار من الشاب المدعو أنور، والذي هز الجزائريين بالفيديو المتداول .حيث قال “ما قمت به كان عفويا، لأن أفراد الجيش الوطني الشعبي إخوتنا وأبناء الشعب”.

وأضاف الشاب أنور “لا تهمني كمية البرتقال التي قمت بتقديمها لأفراد الجيش الوطني الشعبي بقدر اهتمامي بإخواني. الجيش والشعب خاوة خاوة”.

وتابع “لا أمتلك محلا، ووضعيتي الاجتماعية لا بأس بها، أبيع سلعتي عبر شاحنتي الصغيرة وأنا راض بمعيشتي”.

كما أضاف “لم أكن أعلم أنه تم تداول الفيديو، لأنني قمت بهذا الفعل في سبيل الله، وقريبي هو من قام بتصويري دون علمي”.

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