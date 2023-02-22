النواب للوزيرة بسمة عزوار: البرلمان مراهش فرحان بيك

فتحت حركة مجتمع السلم النار على وزيرة العلاقات مع البرلمان، واتهمتها بسن قوانين قديمة لا تمت صلة بالجزائر الجديدة وواقعها.

وقالت الحركة على لسان نائبها بالمجلس الشعبي الوطني، حذيفة زغوان، ممثلا عن ولاية سطيف، خلال مناقشة مشروع القانون العضوي المنظم لعلاقات البرلمان مع الحكومة، ” للأسف البرلمان اليوم مراهش فرحان بيك يا معالي الوزيرة بسمة عزوار”. وذلك كانتقاد لمقولتها الشهيرة عندما كانت نائب بالغرفة السفلى ممثلة عن حزب جبهة المستقبل أمام الوزير الاول الأسبق أحمد أويحي. وأضاف”كنا نتمنى أن نكون فرحانين بيك اليوم لكن للأسف مراناش فرحانين”.

وواصل النائب قوله “مشروع القانون محل العرض والمناقشة لا بمت صلة بالجزائر الجديدة وكيف لنا أن نبني جزائر جديدة بقوانين قديمة”.

وأعرب النأئب عن أسفه الشديد للتأخر الرهيب المسجل في الرد الأسئلة الكتابية التي طرحها على الحكومة. محملا الوزيرة عزوار المسؤولية: “كنا نتمنى أن تكوني خير سفيرة للنواب لدى الحكومة لكن مع الأسف لم يحدث ذلك”.

ومقابل ذلك، شدد ممثل ولاية سطيف، على ضرورة رد الاعتبار للنواب بسبب ما اعتبره بالتجاوزات الحاصلة عن وزير التجارة “وزير التجارة لم يحترمنا وعليكم برد الاعتبار”. قبل أن يشير إلى أن حركة مجتمع السلم لم ترغب يوما أن تكون في خانة المعارضة لولا هذه الممارسات.

ومن جانبه، ناشد النائب بداوي عن حركة البناء الوطني، رئيس الجمهورية بالتدخل لعدم تنفيذ تعليماته وعدم اشراكهم في اعداد مشروع قانون العلاقات مع البرلمان: “لسنا في الطور الابتدائي حتى تملي الحكومة علينا مضامين ومواد مشروع قانون يفترض نشارك فيه”.

وواصلت حركة مجتمع السلم انتقادها للحكومة الحالية، حين اعتبرت على لسان نائبها تبسي محمد الهادي، وزرائها بوزراء فوق العادة لرفضهم استقبل لنواب الغرفة السفلى: “الوزراء حاسبين رواحهم وزراء فوق العادة ويرفضون دائما استقبالنا”. داعيا هنا الى استرجاع سيادة وقيمة المجلس الشعبي الوطني.