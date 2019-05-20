الوادي: الإطاحة بعصابة ترويج المخدرات بالحي العتيق الأعشاش

تمكن عناصر المصلحة الولائية الولائية للشرطة القضائية بالوادي، من الإطاحة بعصابة تتكون من شخصين في العقدين الثاني والثالث.

تنشط في ترويج الأقراص المهلوسة بأحياء عاصمة الولاية وتحجز أزيد من 50 قرصا.

العملية قام بها عناصر المصلحة بعـد استغلالهم لمعلومات مؤكدة تفيد برصد نشاط مشبوه لشخصين ينحدران من المنطقة.

بعد تكثيف الأبحاث تم التوصل إلى أن سالفي الذكر يقومان بترويج الحبوب المهلوسة وسط الشباب.

ليتم وضع خطة محكمة كللت بتوقيف المشتبه فيهم، وحجز 52 قرص مهلوس، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تم إعداد ملفات قضائية للموقوفين لتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.